Afectaciones en transporte de trigo por paro en Buenaventura podría generar mortandad de pollos

Expertos dicen que la producción avícola podría afectarse por el impedimento en el paso de camiones de carga desde el puerto. Este sería uno de los efectos.

"Por lo general, diariamente se movilizan en Buenaventura 3.000 camiones de carga. El pasado fin de semana, sólo se movilizaron 200", señala Gabriel Velasco, gerente de la Andi en el Valle del Cauca.

Uno de los principales productos que se transporta desde Buenaventura es el trigo, debido a que este no se produce en Colombia si no que se importa de otros países.

Velasco manifiesta que el trigo es materia prima para la alimentación de los pollos, motivo por el cual su carencia podría generar una mortandad de estos animales y afectaría los productos que se derivan del mismo.

Asimismo, el Gerente de la Andi en la región explica que, hasta el momento, no se puede determinar si esto también podría generar efectos en el costo de los productos de panadería. "Aún no sabemos si se ha aumentado el precio del trigo", señala.

De acuerdo con el dirigente gremial, las pérdidas generadas durante los 15 días que lleva el paro cívico en Buenaventura ascienden a los $105 mil millones, ya que a diario se reportan pérdidas de $7 mil millones.

Foto: archivo Colprensa