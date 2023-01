Afectados por tragedia en Rosas, Cauca, dicen que deberán volver al sitio donde lo perdieron todo

La comunidad que resultó damnificada, luego de más de dos meses del lamentable suceso, aún sigue esperando que lleguen las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional.

Duván Andrés Chimborazo fue el único sobreviviente de su familia, luego de que alud de tierra sepultara su vivienda, el pasado 21 de abril.

Al sufrimiento, por la pérdida de sus seres queridos, se suma la preocupación porque no tiene en dónde vivir.

“Donde el propietario de la vivienda no nos quiere dejar hospedar más, nos toca regresarnos, de mi parte no quedé con nada y no se para dónde echar”, dice Duván Andrés, damnificado por el derrumbe.

Esta misma situación la viven Alcibiades Macías y su esposa, quienes perdieron 14 miembros de su familia en la tragedia: “Necesitamos al Gobierno, el resultado de lo que se comprometió en Rosas”, señala don Alcibiades.

Los damnificados coinciden que el Gobierno no ha cumplido con lo prometido, a lo que las autoridades locales respondieron que la próxima semana se pagará el canon de arrendamiento.

Los afectados también advirtieron que no se ha iniciado la construcción de las viviendas que les prometieron.

“Nos toca volvernos a la misma vereda, allá donde nos tocó dejar las casitas, a pesar de que eso está en el alto riesgo”, manifiesta Éider Macías, damnificado.

“Por la geomorfología del terreno no ha sido posible realizar, y además que para un proyecto tan grande necesitamos una área grande, y no ha sido posible aquí en la zona urbana de Rosas”, dice Miguel Martínez, secretario de Planeación de Rosas, Cauca.

Autoridades locales aseguraron que están buscando alternativas para concretar el proyecto de las 56 viviendas.