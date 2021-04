Agente de tránsito fue a atender accidente y acabó evitando que hombre se lanzara desde un puente

En una loable labor, una agente de tránsito logró evitar que un hombre se suicidara en el sur de Cali . Los hechos ocurrieron en el puente vehicular de la carrera 100 con calle 25, desde donde el ciudadano pretendía lanzarse al vacío.

Cuando se dirigía junto con su supervisor a atender un accidente en el sector de Bochalema, la guarda Alejandra Ramírez vio al hombre en el puente y decidió detenerse para verificar la que le sucedía.

“Me causó impresión ver al señor sobre el puente, pues no es normal que la gente se pare allí. Llegué y le pregunté qué le pasaba”, dijo la agente.

Aseguró que el hombre, de 41 años, estaba llorando y había dejado una nota en una libreta en la que se despedía de su madre.

"Hola, madre. Perdóname, madre, sé que es de cobardes, pero ya no puedo más. Siempre téngame presente en sus oraciones. Te amo y gracias por apoyarme tanto", decía la nota, donde además estaba el teléfono de ella.

La agente Alejandra llamó a la mujer para informarle sobre lo que estaba pasando con su hijo y que se acercara al lugar.

Mientras la familia del hombre llegaba, la agente le brindó apoyo junto a un taxista y el conductor de un carro particular, quienes, según ella, le pusieron música cristiana y le hablaron del valor de la vida.

“Es una señora mayor y cuando la llamé para comentarle la situación, estaba muy agradecida, no solo conmigo, sino con los agentes de tránsito de Cali y los ciudadanos que me ayudaron. Me siento como una heroína", concluyó la agente 555 de la capital del Valle del Cauca.

Aparentes problemas económicos habrían sido la causa para que el hombre intentara acabar con su vida, aquella que, por fortuna, logró preservar gracias a la guarda Alejandra y otros ciudadanos de buen corazón.