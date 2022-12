La situación quedó registrada en un video, donde se ve cuando el guarda, adscrito a la Secretaría de Movilidad de Cali, se rehúsa a realizar el procedimiento.

El hecho se habría originado cuando dos policías de carreteras detuvieron un vehículo en la vía Palmira – Candelaria, el cual era conducido por el agente de tránsito Edward Mazuera.

En diálogo con Blu Radio, el guarda contó que los uniformados lo requisaron y le exigieron los papeles del vehículo. En ese momento, se enteran que Mazuera es miembro de la Secretaría de Movilidad de Cali y le piden que se realice una prueba alcoholemia.

“Estaban dos policías orillados debajo de un puente, escondidos, esperando a que la gente pase para sorprenderlos. Me detienen y piden los documentos del vehículo y se los paso. El patrullero y un intendente eran los que estaban allí y comenzaron a revisar la camioneta, yo tenía unas cosas que hicieron que me identificaran como guarda de tránsito”, contó Edward Mazuera, agente de Tránsito de Cali.

Mazuera, quien iba de civil con dos amigas y venía de una fiesta, explicó a los policías que no iba en estado de embriaguez, pues era el conductor elegido.

“Cuando me dijeron que me iban a hacer la prueba de alcoholemia, le digo que no, que me la dejo hacer si me muestra la autorización de su superior para habilitar este retén, que si tenía la autorización o estaba validado ante el Ministerio de Transporte. Además, les aclaro que El Bolo es jurisdicción de Palmira y que, en ese municipio, hay agentes de Tránsito para desarrollar la labor”, dijo el agente a la emisora.

Tras negarse, el agente fue contundente al decir que no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Yo en ningún momento estaba en estado de embriaguez, como pueden observar en el video yo cerré la camioneta, andaba caminando bien, tengo de testigos a las personas que andaban conmigo”, sostuvo.

Agente de tránsito que aseguró ser conductor elegido se negó a prueba de alcoholemia, ¿por qué? https://t.co/o7Vh62zzAQ #CaliCo pic.twitter.com/b4T1lhbibl — Noticias Caracol (@NCValle) 14 de agosto de 2017

Por esto, el secretario de Movilidad Cali, Juan Carlos Orobio, anunció la investigación del caso para aclarar la situación e implementar las sanciones disciplinarias necesarias. Está a la espera del reporte oficial por parte de la Policía de Carreteras del Valle del Cauca.

El agente Mazuera aseguró que presentará una prueba de alcoholemia que se practicó en un centro médico del municipio de Candelaria, luego del incidente con los policías registrado hacia las 4:00 a. m. del pasado sábado 12 de agosto.