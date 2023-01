Agente de tránsito y un conductor protagonizaron acalorada pelea en plena vía pública

Autoridades indicaron que el guarda requirió al ciudadano cuando, al parecer, este prestaba servicio de transporte informal. El hecho quedó registrado en video.

En las imágenes se observa el momento en que un agente de tránsito protagoniza una pelea con un conductor al que solicitó los documentos en medio de un control. La situación se registró en el sector de El Samán en Jamundí, Valle del Cauca.

En la grabación se ve cómo el funcionario ingresa parte de su cuerpo al automotor mientras, presuntamente, discute con el hombre que está en el volante. Posteriormente, ambos salen del carro y se agreden.

“Lo que no muestra el video es que el ciudadano fue el que primero que agredió al agente. El video está mostrando la reacción del agente, porque una persona está ejerciendo la actividad de transporte informal, y ya saben cómo estas personas reaccionan cada vez que la autoridad hace un operativo”, dijo Nestor Lasso, secretario de Tránsito Municipal.

El secretario señaló que el ciudadano está en todo su derecho de presentar su versión de los hechos si considera que en algún momento hubo abuso de autoridad. Sin embargo, dijo, también aconseja al guarda involucrado en el hecho que denunciara la conducta del involucrado.

Por su parte, Alonso Figueroa, el funcionario del tránsito implicado en la confrontación, relató a un medio local lo que, según él, ocurrió. Afirmó que le había solicitado los documentos al sujeto, pero este le sostuvo que los tenía en la casa.

De acuerdo con Figueroa, el hombre llevaba pasajeros en el automotor. “Bajé a las personas del vehículo. Él se altera y empieza a llamar gente que le colabore. Me dice que él tenía hijos, que estaba trabajando, ingresa al carro, lo prende, me lo tira encima y me golpea la pierna”.

El agente señaló que para evitar un accidente, por lo que se encontraban en una vía concurrida, intentó apagar el carro. “Al momento en que se lo apagó me pega un puño en la cara, yo le pego, él me detiene la mano y saca un cuchillo que tenía en la guantera”.

El guarda sostuvo que logró evadir el supuesto ataque con arma blanca del conductor y forcejeó con él. Finalmente, puntualizó, gracias a Dios la situación no pasó a mayores. Las imágenes del incidente se han vuelto virales en redes.

Foto: tomada del video.