Agresor en banco de Jamundí no iba a robar, sino que quería morir, según su mamá

La familia del joven de 16 años, oriundo de Bogotá, Cundinamarca, contó a Noticias Caracol las verdaderas causas que el pasado martes lo llevaron a ingresar a una entidad bancaria en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde atacó a dos cajeras y terminó gravemente herido por los disparos recibidos de la Policía.

Explicaron que él no tenía la intención de robar el banco, que vivía una situación de depresión tras haber sido separado a la fuerza de su pareja sentimental con la que tiene un hijo de 2 años.

“Mi hijo tiene una relación con la que tienen al niño, los padres de ella no quieren que estén juntos y se la llevaron. Desde ese punto él se deprimió, decía que se quería morir y eso fue lo que lo llevó a entrar al banco, a llamar la atención para que las autoridades le dispararan”, dijo entre lágrimas la mamá del joven agresor, al anotar que "él había dejado varios escritos de que le cuidaran a su hijo".

El joven agresor recibió cinco impactos de fuego que lo tienen entre la vida y la muerte. La familia asegura que esto fue un exceso por parte de las autoridades que intentaron frustrar el supuesto robo.

“Yo no entiendo el por qué si están viendo una persona gritando, diciendo que quería morirse, no llamaron, pidieron ayuda, se supone que ellos son expertos. No se dieron cuenta que no estaba con sus cinco sentidos, no sé por qué fueron tan injustos de haberme abaleado así a mi hijo. Yo entiendo que agredió a dos cajeras y les pido disculpas porque mi hijo no estaba consciente de lo que estaba haciendo”, agregó la madre.

El tío del joven agresor también sostuvo que “fue un exceso por parte de los policías" y, por eso, consideró que "se propasaron".

"Cuando le disparan los primeros tres tiros hubieran podido detenerse pero entra otro uniformado y le dispara otras dos veces, siento que se propasaron. Lo importante ahora es que él salga bien de la cirugía que le practicaran hoy, pero los médicos nos dijeron que se encontraba en un estado crítico”, afirmó.

El joven tiene afectado el hígado, uno de sus pulmones, el cuello y otras partes del cuerpo, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle del Lili, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca.