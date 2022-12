Agresores de conductor de Uber deben enfrentar proceso judicial: Policía de Cali

Un video aficionado registró el momento en que un grupo de taxistas rodeó a un conductor de Uber, quien aseguró haber sido agredido cuando acababa de dejar a un pasajero en un centro comercial del norte de Cali.

Según el propietario del vehículo, fue un mismo taxista quien fingió ser un pasajero.

“Me encerraron, me rayaron el carro, no me dejaban salir y me iban a agredir. Pidió el servicio, cuando lo dejé, fue él mismo que trajo a todos los taxistas”, dijo Míller Portela, conductor de Uber.

Uno de los taxistas señaló que solo querían advertirlo sobre la ilegalidad de su trabajo.

“Aquí están los carros parqueados y simplemente sale el pasajero, pasa por encima de los taxis que son los que verdaderamente deben prestar este servicio y se montan en los carros particulares”, manifestó Robertul Hernández, taxista.

El comandante de la Policía de Cali, general Nelson Ramírez, señaló que esta conducta es un delito por el daño a bien ajeno.

“Esto es un daño en bien ajeno, está tipificado como un delito y, a los responsables, obviamente hay que adelantarles el debido proceso judicial”, afirmó.

Este el segundo hecho que se presenta en menos de 24 horas en Cali, pues otro conductor fue encerrado por los taxistas y amenazado en el oeste de la capital del Valle del Cauca.

En la ciudad se realizarán varias reuniones entre Policía, agentes de tránsito y taxistas para analizar el tema.

Cifras de la Secretaría de Tránsito de Cali indican que entre 2015 y 2016 han impuesto 5.000 comparendos por transporte ilegal, varios de ellos, contra conductores de Uber.