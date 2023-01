Aguacero de más de 13 horas causó graves afectaciones en 50 viviendas, algunas quedaron sin techo

La temporada de lluvias sigue generando emergencias en Colombia.

Sin techo e inundada amaneció, este viernes 18 de octubre de 2019, la vivienda de la señora Esmilda Gómez y su familia, luego de un fuerte aguacero que se extendió por más de 13 horas y llegó acompañado de un vendaval en el corregimiento Timba, Jamundí, Valle del Cauca.

"Una cosa horrible, se me mojaron los colchones, se me mojaron los asientos, todo se me mojó. No he recuperado nada", dijo la afectada.

Luis Alirio Díaz dijo que la gente pasó la noche en vela, “medio cuidando los enseres que les quedaron buenos".

La emergencia generó afectaciones en 50 viviendas de cuatro barrios del corregimiento.

"Casi toda la población con unas afectaciones por represamiento en la parte del alcantarillado del municipio y se fue el fluido eléctrico por caída de redes eléctricas", dijo Javier Sardi, secretario de Gobierno de Jamundí.

Los damnificados dicen que ahora deberán comenzar desde cero.

"Se nos cayó un árbol grande encima de la casa, en la parte de atrás, la dañó toda", aseguró Luz Dari Figueredo, habitante afectada.

Por su parte, Gloria Silva, otra ciudadana que sufrió las consecuencias del fuerte aguacero, afirmó que se requiere de ayuda humanitaria. "Necesitamos cobijas, colchonetas, enseres y alimentos para los niños", señaló.

Los organismos de socorro locales solicitaron ayuda del Comité Departamental de Riesgo para promover la entrega de las ayudas y mitigar los efectos de esta emergencia.