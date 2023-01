Ahogado en un río terminó menor que se lanzó al agua cuando era perseguido por una turba

Organismos de socorro adelantaron la búsqueda del cuerpo del joven por dos días hasta su hallazgo. Su madre dijo que había salido por el desayuno y no regresó.

El cuerpo del menor de 15 años fue encontrado en la tarde del miércoles 6 de marzo, en el sector conocido como Arenera El Paraíso sobre el río Cauca, en cercanías a Yumbo. Al parecer, este se habría arrojado al afluente cuando era perseguido por un grupo de personas.

De acuerdo con su progenitora, la comunidad le informó que el adolescente se había dirigido hasta el barrio El Compartir, del oriente de Cali, donde ocurrieron los hechos. Esto fue el viernes 1 de marzo.

"Él me dijo que salía a comprar el desayuno, pero no volvió. Dicen que venía desde abajo de la comuna y que la gente de la comuna era que lo traía correteado, que venía apuñalado, y que él se tiró (al río) al ver que toda esa gente venía detrás. Mi hijo recién había salido de un internado", contó la ciudadana Cristina Cupi.

Por su parte, Luis Ordoñez, miembro de la Defensa Civil, la búsqueda del joven se inició desde el martes pasado, puesto que en este tipo de casos el cuerpo flota en la superficie del agua entre 78 y 82 horas después que se hunde.

"Se llevaban dos días haciendo el recorrido al río, buscando en los recodos. Se logró hallar el cuerpo y se comunicó con Policía y se hizo entrega del cadáver y a los familiares que se estaban también en parte de la búsqueda por algunos sectores. Hay muchas versiones, unos dicen que fue por robarlo, otros dicen que salió a hacer un mandado", dijo el socorrista.

Ordoñez indicó que el cuerpo del menor presentaba un dislocamiento del hombro izquierdo en la parte de la clavícula. Asimismo, explicó que las investigaciones del caso y su esclarecimiento son competencia ya de autoridades judiciales.