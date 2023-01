“Ahora que la ven en un ataúd sí dicen que la quieren ayudar”: familia de Leidy Johanna Soto

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un río luego de permanecer desaparecida 10 días, tras ser citada con su exesposo, a quien había denunciado varias veces.

Primero incertidumbre y ahora enojo es lo que dicen sentir los familiares de Leidy Johanna Soto, pues se niegan a creer que hoy la estén velando a pesar que en muchas ocasiones ella había advertido que estaba en peligro.

"Rabia, rabia, rabia e impotencia, al ver cómo obra la justicia en este país. Esperamos que esto no se quede impune", expresa Diego Soto, hermano de la víctima.

"Mi hermana pidió auxilio y no la escucharon, entonces ahí uno cómo le dice a una persona denuncie, hable, si es que la justicia no hace nada, sino ahora que la ven en un ataúd entonces ahí sí dicen: 'queremos ayudar'. Ya para qué", manifiesta Marlén Soto.

"Que lo sigan buscando, que no lo dejen de buscar. Por lo menos que ahora nos permita que se haga justicia, ya que antes no lo fueron a coger", dice por su parte Ana Milena Soto, también hermana de la víctima.

Los familiares denuncian que tampoco han recibido ayuda profesional o psicológica por parte del Estado. "Ninguna entidad se ha pronunciado, ninguna entidad rosa, ninguna entidad de apoyo a la mujer, ni de la Policía, ni la Fiscalía, nada", explica Diego Soto.

Los cuatro hijos de la mujer, todos menores de edad, permanecerán bajo custodia de la abuela materna. Leidy, hallada flotando en aguas del río Cauca a la altura de La Virgina, Risaralda, será sepultada en el Cementerio Central de Cali.