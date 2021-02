“Ahora que vea esto me va a matar”: Elizabeth Loaiza revela video de accidente casero de su pareja

Elizabeth Loaiza decidió compartir con sus más de dos millones de seguidores en Instagram un video de un accidente casero que sufrió su pareja, Juan Pablo Benavides.

Juan Pablo se levantó de la cama y cuando empezó a caminar se resbaló y cayó al piso. Aparentemente, no le pasó nada, porque de inmediato se puso nuevamente en pie y continúo la marcha.

“Amor, ¿de cuánto era el billete? Por si acaso, era mío. Jajaja. ¡Qué caída, jajajaja! No he podido de la risa. Lo peor de todo es que se para como si nada. Ahora que Juan Pablo vea esto me va a matar”, escribió la top model caleña en la publicación.

Pero las carcajadas de Elizabeth Loaiza no fueron las únicas, también estuvieron a la orden del día las de muchos de sus seguidores, a quienes la exportada de Playboy México les consultó qué título le pondrían a esa caída.

Mientras algunos le denominaron como ‘Euro brinco’, otros comentaron que las intimidades de la pareja “quedan grabadas”, pues claramente el video fue captado por una cámara instalada en su habitación.

Grabadas o no, el caso es que caídas como la de Juan Pablo Benavides son más comunes de lo que muchos puedan imaginar.