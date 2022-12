Ahora sí habrá reajuste en valor de pasaje del MIO en Cali y subirá a $2.000

La nueva tarifa empezará a regir a partir del lunes 5 de febrero. El alza ha generado polémica y diversas opiniones entre los usuarios del masivo.

En $2.000 quedará el valor del pasaje del MIO este año. El incremento había sido anunciado para junio del 2017, pero en dicho momento finalmente no se dio. Sin embargo, ahora sí se llevará a cabo el reajuste.

"Con la expedición del decreto por parte de la Alcaldía Municipal se ajusta el valor de la tarifa del MIO en $100 para un total de $2.000 por pasaje", dijo Juanita Concha, directora de operaciones del Metrocali.

Pasaje del MIO seguirá en $1.900 durante 2017 y no tendrá nuevo... Algunos ciudadanos consideraron injusto este incremento, mientras otros manifestaron que lo ven como algo normal, pero sí señalaron que se debe mejorar el servicio.

Metrocali, entidad encargada del SITM, sostuvo que el de la capital del Valle del Cauca es uno de los transportes masivos más económicos de Colombia y que el ajuste de la tarifa está en 5.2 %, cuando el del salario mínimo fue del 5.9 %.

Algunos concejales que periódicamente estudian el funcionamiento del sistema, aprueban la medida. "Si el Concejo no hubiera inyectado $78 mil millones quizá, y era probable, el transporte en el 2018 lo estuviéramos pagando a $3.100 o $3.200", afirmó el edil Richard Rivera.

El último incremento del pasaje del MIO se produjo justamente hace un año y también fue de $100.



