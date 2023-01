Ahorros que fleteros le robaron a hombre en Cali eran para pagar parte de su vivienda

El asalto ocurrió cuando la víctima iba a recoger a su hija en el jardín, tras salir del banco con su esposa y sin protección policial.

La pareja había retirado ocho millones de pesos y fue asaltada por un hombre, a quien un motociclista lo estaba esperando en una esquina, según muestran imágenes captadas por una cámara de seguridad.

“De repente, salió un tipo y se me tiró encima con un arma de fuego apuntándome a la cabeza y se me tiró encima y me quitó el maletín en el que llevaba el dinero de los ahorros que habíamos hecho”, dijo la víctima, que pidió omitir su identidad.

El hecho se presentó en el barrio Alférez Real, cerca de la casa de las víctimas. Ellas creen que una persona que, al parecer, estaba hablando por celular dentro de la entidad bancaria tuvo que ver con lo sucedido.



Le robaron los ahorros: hombre que retiró millonaria suma de banco... Los habitantes de la zona aseguran que la situación de inseguridad en el sector es crítica, mientras las autoridades acabaron de implementar el Plan Fortaleza, que en su primera semana de operación permitió la captura de 38 personas.

Cifras del programa ‘Cali cómo vamos’ muestran que, durante enero de este año, comparado con el mismo período de 2017, hubo un incremento del 12 % en los hurtos. También, se presentó un aumento del 24 % en el robo de celulares.

Entretanto, la Alcaldía de Cali indicó que, durante febrero pasado, los homicidios se redujeron en un 17 % en comparación con el mismo mes de 2017.



