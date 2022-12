Airada reacción de paramédico al que le reclamaron por procedimiento irregular de una ambulancia

Denuncian que dos mujeres heridas tras accidentarse en moto las trasladaron desde el oriente hasta el sur de la ciudad para ser atendidas en una clínica.

El paramédico de una ambulancia particular le manoteó el celular al esposo de una joven que resultó herida en un accidente de tránsito, cuando este lo estaba grabando y haciéndole el reclamo por atravesar gran parte de Cali para llevarla a un centro asistencial.

"¿Hasta cuándo tenemos los usuarios, la gente del común que compramos un Soat, que sufrir de esa manera?", se preguntó Eider Bedoya, esposo de una de las mujeres heridas.

Familiares denuncian que, en la ambulancia, trasladaron a las dos mujeres que resultaron lesionadas en el mismo hecho.

"Los de la ambulancia no tuvieron en cuenta esa situación, sino que ellos estaban beneficiándose mutuamente, cuando realmente tenían que beneficiar al paciente", dijo Hernando Mosquera, padre de la joven herida.

Según Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali, la ambulancia ha incurrido en varias irregularidades al momento de auxiliar a heridos en accidentes de tránsito.

"Es la misma empresa que atropella una ambulancia a un motociclista, es la misma empresa que con una ambulancia tumba un poste de la energía, es la misma ambulancia que de manera soterrada atropella a un habitante de Calle en marzo causándole lesiones múltiples y ahora este incidente", dijo.

El funcionario aseguró que se tienen “todos los actos probatorios para decir que esto trasciende el tema el sistema de salud y se comporta básicamente en la parte penal”.

La ambulancia pertenece a la empresa SUC. Noticias Caracol buscó una respuesta de las directivas de la firma, pero no entregaron declaraciones.