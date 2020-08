Al bebé herido en atentado a CAI le celebraban su primer año de vida cuando ocurrió la explosión

“En el momento, sentí el boom. Directamente lo que me afectó fue la espalda y ahí fue donde vi que todos se tiraron hacia el mueble”. Así narra Ángela Zamora el momento de la explosión de la granada frente a su casa en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, donde murió una persona y 15 resultaron heridas.

Cuenta que le estaban celebrando el primer año de vida a Lian Zamora, el bebé que, así como ella, se encuentra entre los 15 heridos que dejó el atentado, además de la persona fallecida.

“Cuando nos vimos, estábamos chorreando sangre y sentí el golpe en la espalda”, afirma la mujer herida.

En medio del caos, fue auxiliada por la Policía y miembros de la comunidad, que evacuaron a los afectados hacia diferentes centros asistenciales.

“Abrimos la puerta para pedir ayuda y que nos trasladaran a un hospital, alguien nos trajo la patrulla de la Policía”, señala.

Wísner Zamora, hermano de Ángela y papá de Lian, es otro de los heridos y, mientras observa sus lesiones, asegura que la explosión los tomó por sorpresa y que no entendían lo que estaba ocurriendo.

“La verdad, el impacto me dejó muy afectado, no puedo respirar fuerte porque me duele, me duelen todas las heridas que tengo atrás”, comenta.

Mientras el pequeño de 1 año de edad que resultó herido por cuenta del atentado se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud, su papá y su tía tienen órganos comprometidos.

“Estamos pidiéndole mucho a Dios que todo salga bien porque les comprometió los pulmones”, dice, notablemente afligida, Jeinny Zamora, quien sufrió lesiones leves y es hermana de Wísner y Ángela.

Este atentado contra el CAI de policía, en un abrir y cerrar de ojos, les cambió la vida a las víctimas, quienes, unidos en familia, esperan superarlo.