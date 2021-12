A ex de Johana Rojas, señalado de pegarle, le dan casa por cárcel cerca de donde vive la diseñadora

Johana Rojas, diseñadora caleña que denunció una brutal golpiza por parte de su exnovio Tomás Velasco, aseguró que la justicia le otorgó al hombre casa por cárcel. Con indignación, indicó que el sujeto está cumpliendo esa medida a escasos metros de su vivienda.

Según reveló BLU Radio , Tomás Velasco estaba prófugo de la justicia. No obstante, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se presentó ante las autoridades.

Tras la realización de las audiencias, una jueza le otorgó casa por cárcel.

"Me informan que le dan casa por cárcel, pero a media cuadra de mi casa. Eso emocionalmente ha sido demasiado fuerte y no me lo he encontrado, pero no me dan garantías de nada", aseguró Johana Rojas a esa cadena radial.

Y agregó: "Me dijeron que hay que creer en la buena fe de la persona, pero cómo creo en la buena fe de la persona que me hizo lo que me hizo".

La situación la llevó a tomar también decisiones para garantizar su seguridad y tranquilidad.

“Mis papás viven al otro lado de la ciudad, yo vivo sola y eso les ha dado muy duro porque saben que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. En familia decidimos que me voy del país”, señaló.

Hace poco más de dos meses, Johana Rojas denunció el episodio de violencia del que fue víctima a manos de su expareja, durante una celebración de cumpleaños en la que ambos coincidieron por casualidad.

“Ese día, amanecer domingo, tipo 5:00 a. m., mi exnovio me agarró a golpes… Me agredió físicamente porque no quise estar con él. Hoy les estoy diciendo a ustedes lo que me pasó porque quiero evitar que a cualquiera le pase. Si tú eres una persona, una mujer, un hombre, una persona discapacitada, que está sufriendo maltrato, denuncia. Siempre la opción va a ser denuncia”, sostuvo.