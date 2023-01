¿Al fin cuánta población tiene Valle del Cauca? DANE da la razón a gobernadora y esta sería la cifra

En reunión con la mandataria regional, el director de la entidad reconoció que hubo inconvenientes en el censo y que se omitió mucha gente en el departamento.

En el Valle del Cauca hay, por lo menos, 500.000 personas más de las que fueron establecidas en el más reciente censo del DANE, según lo admitió este jueves el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, en un encuentro con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“El DANE reconoce que hubo problemas operativos y reconoce que esos problemas operativos impactaron sobre una omisión en el departamento del Valle del Cauca”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, de acuerdo con el funcionario, son “aproximadamente 4.269.000 personas que pueden estar residiendo permanentemente en el departamento” y no 3.789.874 como se había establecido inicialmente en el censo.

De esta manera, el director del DANE le da la razón a la gobernadora, quien ya había manifestado su preocupación por dicha cifra, dado que no coincidía con las 4.259.409 personas que están en la base de datos del régimen subsidiado y contributivo.

“Son personas de carne y hueso, y que nosotros estamos reclamando, además de otras que no están aseguradas, que son de estrato 3, que tampoco están ni en el régimen subsidiado o contributivo y esa era nuestra discusión con cifras”, anotó la mandataria.

De acuerdo con el DANE, 4.094.000 personas aparecen como omitidas en las cifras del censo realizado en Colombia durante 2018, de las cuales un buen número corresponden al Valle del Cauca.

“Hay otros indicadores que podrían aumentarnos más ese número de personas como, por ejemplo, unidades residenciales y viviendas que se han construido en Cali y en otros lugares que no pudieron en entrar en el censo y en otros municipios como Buenaventura”, agregó Toro.

Según la Gobernación, una comisión técnica del Valle del Cauca acompañará al DANE en la verificación del censo, donde se tendrán en cuenta variables como las bases del Sisbén, el sistema de seguridad social, de servicios públicos y el visor geoespacial.

El director del DANE se comprometió a tener una reunión el 15 de agosto para conocer en cómo avanza el proceso de asignación, al departamento y cada uno de sus municipios, de esas 4.094.000 personas omitidas.

“En especial a Cali, porque, en la información que tenemos, buena parte de esa población omitida sucedió en las cabeceras municipales”, dijo Juan Daniel Oviedo.

De acuerdo con el DANE, se espera que el próximo 30 de septiembre ya esté definida el total de la población vallecaucana.

Vea también:

En Medellín, director del DANE explica presuntas irregularidades en el censo que causan polémica