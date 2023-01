Al menos 11 heridos deja motín dentro de uno de los patios de penitenciaría en Palmira

Cuatro de los lesionados fueron trasladados al Hospital Raúl Orejuela de este municipio del Valle del Cauca. Noticias Caracol habló con familiares de algunos internos.

La información oficial que entrega la Policía es que hacia las 11:30 de la mañana se inició un motín en el patio 1 del centro penitenciario de Palmira, donde hay personas privadas de la libertad por delitos menores, como hurtos y otros.

"Nosotros no sabemos nada, a eso es que venimos aquí, queremos saber qué ha pasado con ellos y qué pasa allá adentro. Lo único que nos dicen es que están bien, pero uno no sabe nada", expresó Edith Ospina, familiar de dos de los internos de esta cárcel.

Los familiares piden al INPEC y a la Policía que entreguen información acerca de la situación de los reclusos. Se conoce que al menos once presos terminaron heridos. La esposa de uno de ellos, y que fue remitido a la entidad hospitalaria local, habló con Noticias Caracol.

"Pelean mucho. Eso dañan rejas para las puntas, uno que quiere ser primera pluma, o sea el que manda el patio, el que recibe plata de planchones, porque eso hay de todo. Hoy se volteó y apuñalaron a mi marido", afirmó la mujer.

Las personas que se encuentran a las afueras del centro asistencial aseguran que, hasta ahora, no han recibido tampoco información acerca del estado de salud real de sus seres queridos. Muchos esperan noticias por parte de las autoridades acerca de la situación.