Al menos 350 reclusos son trasladados a otras ciudades tras incendio en cárcel de Tuluá

En medio de la tragedia por el incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, el Inpec comenzó el traslado de 350 personas privadas de la libertad ubicadas en los pabellones 8, 9 y 11 como medida de prevención ante el estado de la infraestructura.

“Teniendo en cuenta que este establecimiento ha tenido ya tres conatos de incendio y ante la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vías, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo de un desastre, las autoridades particulares aplicarán el principio de precaución”, indicó el general Tito Yesid Castellanos, director del Inpec.

Familiares de los reclusos mostraron su descontento, pues alegan que las condiciones en las que muchos quedaron luego del incendio son inhumanas.

“A mi hijo le dijeron ayer que va a ser trasladado a la ciudad de Pereira. Me dice ‘mamá, estoy en una pantaloneta, no tengo ni siquiera una sandalia, no tengo nada’”, manifestó María Elvira Suescun, madre de uno de los trasladados.

El procurador delegado hizo un llamado a las autoridades competentes para que cierren la parte antigua de la cárcel de Tuluá, pues hay elementos que demuestran que no es apta para la vida en reclusión. También pidió servicios de salud.

“Para que fortalezca y traiga rápidamente médicos generales, enfermeras y un equipo de apoyo psicológico para estas personas. Se comprometieron a que lo realizarían el día de hoy, es decir, que estamos muy atentos a que eso ocurra”, señaló Javier Sarmiento, procurador delegado de DD. HH.

🚨 #ATENCIÓN Procuraduría solicita al @INPEC_Colombia, @USPEC_Colombia, @UNGRD, @GobValle y a @AlcaldiaDeTulua evaluar el sellamiento de la estructura antigua de la cárcel del municipio para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. pic.twitter.com/UoLR6PN33G — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 30, 2022

Los cuerpos de las 52 personas que fallecieron en este hecho están siendo entregados por parte de Medicina Legal en Cali y Tuluá.

“Los otros 26 cuerpos están dispuestos o quedan en Medicina Legal de Cali para que los familiares entren allí a reclamarlos. Algo que nosotros elevamos públicamente al Inpec, era que le Inpec asumiera este proceso de traslado y gastos fúnebres, lamentablemente, no se recibió respuesta”, dijo José Martín Hincapié, personero de DD. HH. de Tuluá.

La Procuraduría y Fiscalía siguen adelantando las investigaciones por la tragedia.