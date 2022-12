Alarma en Cali por la participación de mujeres en actos criminales

Las autoridades en Cali se encuentran alarmadas por la participación de mujeres en actos criminales. Señalan que estas están siendo utilizadas y en muchos casos obligadas a cometer hechos violentos, entre ellos asesinatos.

"Desafortunadamente hay mujeres que están haciendo parte de bandas delincuenciales y esto es lo que acrecienta muchas veces que ellas sean víctimas también de la violencia", expresa Laura Lugo, secretaria de gobierno de Cali.

Según cifras entregadas por la Policía, en lo corrido de 2016 han sido capturadas 377 mujeres por distintos delitos, 19 de ellas son sindicadas por cometer homicidio.

"Socialmente las mujeres están encontrando una salida patrimonial, económica, a las necesidades en sus hogares y se están dedicando a estas actividades", manifiesta Claudia Lorena Muñoz, subsecretaria de Gobierno de Cali.

Las mismas autoridades y habitantes del municipio se muestran preocupados por el reclutamiento de mujeres en grupos criminales, la mayoría de ellas jóvenes.

"Las mujeres no se quieren, porque si yo como mujer me quiero no tengo que prestarme para un acto de esos, entonces los valores de acabaron", opina una ciudadana.

A lo largo del año, 42 mujeres fueron asesinadas en la capital del Valle del Cauca, 17 de estos casos fueron catalogados feminicidios.