Alarma por casi 70 denuncias de abuso sexual contra docentes de Instituto de Bellas Artes en Cali

Las cerca de 70 denuncias por abuso y violencia sexual contra varios docentes tienen contra la pared al Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali .

“Suspenda a todos los profesores que, por acción o por omisión, tuvieron que ver en estos hechos, que, además de esta circunstancia, les garantice a los estudiantes que están denunciando que puedan retornar a clases”, dijo Elmer Montaña, abogado encargado del caso.

Doce profesores están siendo investigados, pero hasta el momento solo dos han sido suspendidos de sus cargos. La defensa de las víctimas pide garantías para las estudiantes que, por miedo a ser señaladas, no han regresado a las aulas.

“Persecuciones o amedrentamientos por parte de directivos o de profesores. Si se dan esas circunstancias, pues las estudiantes quieren retornar a clases lo más rápido posible”, sostuvo el abogado.

Para avanzar en las investigaciones de este caso, que sacude al Valle del Cauca, fueron designados dos fiscales especializados.

“Única y exclusivamente para hacerse cargo de este caso, que esperamos que pronto se empiecen a dar las medidas. No vamos a dejar estos casos impunes, no solo de quienes han sido denunciados como agresores, sino quienes omitieron y que durante tantos años, conociendo las situaciones que se estaban dando en Bellas Artes, entraron en la omisión y no denunciaron tiempo”, afirmó Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.

Las denuncias, según las estudiantes, vendrían desde el año 2014. La gobernadora también le pidió a la procuradora general que haga un control excepcional sobre la situación que se presenta en la institución.