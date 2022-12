Alarma: robo de celulares en Cali aumentó un 24 % en 2016

Preocupados se encuentran los caleños ante el aumento de robo de celulares, hecho que es ratificado por las autoridades con cifras. Según datos de la Policía, entregados por la encuesta Cali Cómo Vamos, del 1 de enero al 6 de octubre de 2016 se denunciaron 3898 hurtos de teléfonos móviles, un 24 % más que el año pasado en el mismo lapso.

Dos de los casos recientes quedaron registrados en videos de seguridad. En uno se observa a una mujer que habla por celular en el antejardín de una vivienda en el barrio La Flora, norte de la ciudad, cuando se acerca un motociclista armado, le arrebata el dispositivo y huye.

En cámaras también quedó grabado el momento en que un hombre, que se encontraba en un establecimiento comercial del barrio San Cayetano, también en el norte de Cali. simula hablar por teléfono y aprovecha el descuido de una empleada para robar un celular que estaba sobre una mesa.

Asimismo, habitantes del barrio Guayacán, ubicado en el nororiente de la ciudad, relataron haber sido víctimas de este flagelo. "Como a las 7 de la noche me cogieron dos sujetos en una esquina y con una pistola me quitaron el celular y una pulsera. Al parecer, no soy el único, les ha pasado como cuatro vecinos", sostuvo uno de ellos.

Otra residente de la localidad también narró haber sido abordada por ladrones. "Me robaron el celular, el bolso con todos los papeles, una persona indelicada que anda en moto. A varias personas nos ha sucedido lo mismo", dijo.