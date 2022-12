Alarmante cifra de pérdidas que comercio de Buenaventura sufrió por saqueos en medio de paro cívico

El principal puerto de Colombia sobre el Pacífico aún no se repone de las acciones violentas que habitantes del municipio vallecaucano protagonizaron el viernes pasado.

El presiente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexánder Micolta, reveló que las pérdidas que sufrieron los negocios ubicados en Pueblo Nuevo y La Valencia, sectores donde se presentaron los saqueos y desmanes.

"Ascienden, de acuerdo a un estimativo el día sábado en la mañana, a unos cien mil millones de pesos", aseguró Micolta.

Sigue tensión en Buenaventura tras una noche de disturbios y saqueos... Esta alarmante cifra no incluye las pérdidas registradas en los negocios de grandes superficies, las cuales aún no han sido cuantificadas.

Asimismo, la Andi en el Valle del Cauca informó que cerca de 11 millones de toneladas de carga se dejaron de movilizar en Buenaventura durante los primeros seis días del paro cívico, lo cual representa pérdidas económicas superiores a los $55.000 millones.

Reportan que paro cívico en Buenaventura está ocasionando millonarias... Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió a los protagonistas del paro no obstruir las vías y aseguró que ya hay un plan de choque para garantizar la seguridad en el puerto.



B/Ventura ya cuenta con Plan de Choque para que manifestación del paro no afecten la seguridad del Distrito #ElDiálogoEsLaVía pic.twitter.com/BRJTCWc5uQ — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 22, 2017