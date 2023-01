Alcalde de Buenaventura, estando detenido, salió a vacaciones y también nombró su reemplazo

Esto ocurre justo cuando Eliécer Arboleda fue enviado a la cárcel junto a 8 personas más por presunta corrupción. Según la Alcaldía, el mandatario no está suspendido.

Fueron siete días que el alcalde, cuatro de sus funcionarios y cuatro contratistas participaron de las audiencias en el complejo judicial de Buenaventura hasta que un juez decidió enviarlos a la cárcel distrital. Se les señala por un presunto desfalco a recursos de la salud del puerto.

“El señor alcalde a la fecha aún no ha sido suspendido ni por parte de la Procuraduría ni por parte de ningún organismo estatal, ya el día de ayer en la madrugada fue privado de la libertad”, dijo Bayron Angulo, director jurídico de la Alcaldía de Buenaventura.

En ese sentido, el alcalde Arboleda, estando privado de la libertad, nombró a Magaly Caicedo, directora de Recursos Humanos y Servicios Básicos, como alcaldesa encargada. Ocuparía el cargo hasta el 6 de junio cuando culminan las vacaciones del mandatario detenido.

“En el momento de expedir el acto administrativo él tenía vigencia, él estaba actuando como alcalde”, sostuvo Bayron Angulo.

Asimismo, según informó la Alcaldía de Buenaventura en su página web, el secretario de Gabinete, Édison Bioscar Ruíz Valencia, dijo que “esta es una determinación que se había pensado con anterioridad y que se cruzó con el proceso jurídico que se adelanta en la actualidad”.

La Fiscalía adelanta un proceso en contra de los nueve detenidos y un contratista más, al que no se le dictó medida de aseguramiento, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

El caso obedece a una presunta apropiación de más de cinco mil millones de pesos destinados al mejoramiento del Hospital Luis Ablanque de la Plata, único de carácter público en el puerto vallecaucano.

El alcalde de Buenaventura y los demás procesados están a la espera de la apelación que presentaron y que se demoraría unos quince días.



