Alcalde de Buenos Aires, Cauca, fue atacado a tiros por hombres fuertemente armados

El mandatario se movilizaba con sus asesores por una vereda de su municipio cuando fue hostigado.

Óscar López Sánchez, alcalde de Buenos Aires, municipio del Cauca, fue víctima de un ataque por agentes armados aún no identificados. El hecho se presentó en la noche del 25 de enero del 2020 en zona rural de este territorio.

El mandatario iba acompañado por una comisión compuesta por varios de sus asesores. El hostigamiento no dejó víctimas fatales ni heridos.

“Nos alcanzaron tres impactos de bala en la parte trasera de la camioneta. El tema es la preocupación, pues hasta hoy, no cuento con ninguna clase de amenaza”, afirmó Óscar López Sánchez, mandatario.

El alcalde fue trasladado a Cali para garantizar su seguridad. Desde la capital del Valle del Cauca expresó que teme por su vida, además, instauró la denuncia del atentado en su contra en la sede de la Fiscalía.

“Hoy iniciamos el proceso de asignación de más seguridad y de refuerzos para el municipio y para mí. Estaremos atentos y, dependiendo de las instrucciones de las autoridades, decidiremos si despacharemos desde Buenos Aires o Popayán”, puntualizó López Sánchez.



Las autoridades no han logrado establecer qué estructura criminal está detrás de este hostigamiento, ya que las víctimas no contaban con amenazas, así lo puntualizó Paulo Cesar Peña, asesor jurídico de la alcaldía de Buenos Aires.

“El debate electoral fue difícil, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de circunstancias, no entendemos qué está pasando. Esperemos que los investigadores aclaren esto”, afirmó.

Por otro lado, en Caloto, Cauca, fue atacada con dos tatucos de fabricación artesanal una unidad militar de ese municipio. El hecho no dejó muertos ni heridos. Por lo anterior se adelantará un consejo de seguridad en los próximos días.



Lea también: