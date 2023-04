Alcalde de Calima El Darién dice que lo escopolaminaron y fue “víctima de un intento de homicidio”

El alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía , habló con Blu Radio tras el escándalo en el que se vio envuelto hace unos días, luego de ser grabado cuando se desnudó en una discoteca del municipio.

Martín Alfonso Mejía aseguró en Mañanas Blu que “fue víctima de un intento de homicidio porque le suministraron escopolamina”. El burgomaestre afirmó que no consumió voluntariamente la droga y que se trató de un acto premeditado.

"No sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente sucedieron los hechos, yo pido mil disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando. Lo comprobó un examen en la clínica en Imbanaco. La clínica toma un examen donde sale positivo para benzodiazepinas. La benzodiazepina es una de las cosas que utiliza para la escopolamina. Desafortunadamente, igual lo repito, esto no fue una intoxicación por alcohol. Esto fue un intento de homicidio”, declaró el alcalde de Calima El Darién.

También indicó que la principal sospechosa, para él, es una mujer que lo invitó a una hamburguesa y que por esta razón presentó una denuncia por intento de homicidio ante la Fiscalía.

El alcalde de Calima El Darién pidió a las autoridades que investiguen el caso pues, dice, esto le arruinó la vida.

"Nosotros ya estamos interponiendo una denuncia por intento de homicidio en la Fiscalía para que investigue. O sea, para que revisen todas las cámaras, para que miren a ver qué fue lo que sucedió. Porque lo que a mí me hicieron fue un intento de homicidio", insistió el alcalde.

El hombre asegura que no tiene problemas con el alcohol y que su consumo “está dentro de lo normal”.

También criticó que los medios de comunicación se hayan centrado solo en los hechos de la discoteca.

“¿Sabe lo curioso en esto? Que hoy es el primer día que yo salgo a medios. Llevo ocho días hospitalizado o dormido. Ni siquiera he hablado, ni siquiera he estado en medios, ni siquiera he dicho absolutamente nada. Es más, ustedes son la segunda entrevista que yo acepto, porque no he querido aceptar ninguna entrevista hasta estar completamente tranquilo, consciente en el poder que acabaron con mi vida. Acabaron con mi familia, acabaron con mis hijos, con mi mamá. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de la discoteca, nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de Darién”, manifestó.