Alcalde de Jamundí se opone a propuesta de construcción de peajes urbanos en Cali

Alcaldía de Jamundí es uno de los principales opositores en la construcción de peajes urbanos en el área metropolitana de Cali, ya que una de las propuestas contempla la obra de uno de estos en la vía que comunica a Cali con este municipio.

La polémica la ha generado una propuesta de particulares que pretenden construir más vías y ampliar otras para mejorar la movilidad en Cali por medio de peajes urbanos.

El alcalde de Jamundí, Jhon Freddy Pimentel, invitó a su homólogo de Cali, Rodrigo Guerrero, a socializar los proyectos para mejorar la movilidad urbana con su administración, asegura que se opone totalmente a la implementación entre los dos municipios.

“Cientos de jamundeños trabajan en Cali y cientos de caleños viven en Jamundí, situación que va a generar un traumatismo porque ese proyecto no ha sido socializado. Sabemos que está en discusión, invitamos al gobierno caleño para que nos informen de que se trata esta iniciativa, la cual rechazamos rotundamente desde ya”, afirmó el mandatario.

“Yo quiero invitar al Gobierno Local a que sigamos trabajando de la mano a través del G11 para exigirle al Gobierno Nacional que por medio del Contrato Plan nos ayuden con la ampliación de la via Cañasgordas, la vía Panamericana, con la prolongación de la Ciudad de Cali y así mejorar la movilidad de los dos municipios pero no generándole cobro a los usuarios”, agregó.

Reclama que se ha enterado por terceros que ya existe una firma interesada y por ello convoca a un cabildo abierto el próximo jueves con Concejales, JAC y jamundeños para oponerse a esta iniciativa.

Frente al tema León Dario Espinosa, jefe de planeación municipal dijo que en ningún momento se ha dado como un hecho la realización de peajes en el sur de la ciudad, que se recibieron propuestas por parte de privados que están siendo analizadas.

“En el marco de la ley lo primero que estamos haciendo es revisar si estas propuestas son del interés de la administración, recibir los estudios, y a partir de estos análisis, decirles si a la administración le interesa, si es o no factible”, agregó el funcionario.

El director de planeación también explicó cuáles son las propuestas que fueron presentadas a la administración.

“Han llegado dos propuestas, una es sobre un anillo vial perimetral, en el interior de la ciudad y otra en las vías del sur, en la vía Cañasgordas y Jamundí. Esto sigue en estudio”, concluyó Espinosa.

Cabe resaltar que estos peajes internos los permite el Plan de Desarrollo Municipal como el Gobierno Nacional.