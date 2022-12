Alcalde desmiente que cinco megaobras de Cali estén en el limbo

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, fue enfático al decir que la construcción y ejecución de cinco de las 21 megaobras sí se llevará a cabo, con lo cual desmintió lo que dos semanas atrás se había advertido cuando se aseguró que estas obras estaban en riesgo por la falta de recursos.

La ampliación de la vía al mar, la avenida Circunvalar hasta la carrera 122, la construcción de los puentes vehiculares de la autopista Simón Bolívar con carrera 100 y la autopista suroriental con carrera 66, así como el parque lineal Alameda en la avenida Roosevelt, serían las obras en peligro.

La Secretaría de Infraestructura había explicado que había problemas para el recaudo de la contribución por concepto de valorización, pues la cartera morosa llegaba a los 450 mil millones de pesos, por lo que estas obras se encontraban en el limbo.

Guerrero aseguró que se están adquiriendo recursos del Gobierno Nacional, de Emcali y del Municipio para la ejecución de los proyectos. Además, aseguró que se está realizando ejecución judicial a los empresarios que deben la contribución.

“Tengo una notificación oficial por 77 mil millones de pesos del Gobierno Nacional para la ampliación de la salida al mar, con una doble calzada por lo menos hasta el Kilómetro 6. Con recursos propios vamos a realizar es el empate de la avenida Ciudad de Cali (calle 70) en el canal sur y el río Meléndez”, aseguró el Mandatario municipal.

El Alcalde agregó que hay dificultades en la obra de la Circunvalar porque “entra por una zona de alto riesgo ecológico y hay varios predios, por lo que hasta que no estén negociados y estar seguros de que no se va a agredir al medio ambiente, no se adelantarán las labores”.

El secretario de Infraestructura de Cali, Miguel Meléndez, dijo que la tarea de las megaobras es difícil porque estas ya estarían hechas si los deudores y Emcali hubieran destinados los recursos, pero que, más que empresarios, son propietarios de predios urbanizados no edificados, conocidos como ‘lotes de engorde’, los que están en mora.

“En todos los niveles pero especialmente ‘lotes de engorde’, grandes superficies y comerciantes que no pagan la contribución por su local”, agregó Meléndez.

De los 450 mil millones que hacen falta hay 218 mil millones de pesos seguros. Ante el reclamo del exalcalde Jorge Iván Ospina, quien aseguró que le ha faltado a esta administración creatividad para cobrar y cuestionó la falta de planificación en la cartera que podrían obtener, Meléndez respondió.

“Hemos superado las expectativas de recaudo, no deberíamos estar buscando recursos adicionales para terminar las obras, habría que haberse planeado con los porcentajes reales esperados de recaudo”, concluyó el Secretario de Infraestructura.

El Alcalde de Cali aseguró que de las cinco megaobras pendientes, la Circunvalar es la única que tiene bloqueo en la ejecución.