Alcaldía de Cali interpondrá demanda contra responsables de falsos audios sobre embalse Salvajina

Autoridades municipales señalan que ya tendrían identificados a los autores de cadena que circuló en redes, que alertaba sobre desbordamientos de la represa.

“Ya se tiene establecida una demanda a persona indeterminada, por ahora. Es una medida jurídica para que tengamos la posibilidad de individualizar y ver si esta persona que fue engañada, una persona de buena fe exento de culpa o no”, explica Rodrigo Zamorano, secretario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cali.

Se trata de audios compartidos por ciudadanos a través de WhatsApp y medio eslectronicos que advertían de un supuesto rebosamiento de la represa de Salvajina, la cual regula el caudal del río Cauca, que podría generar emergencia de inundaciones en varios sectores de la ciudad. Sin embargo, esta información fue desmentida por organismos ambientales y autoridades.

“Tenemos unas personas identificadas por el timbre de la voz. Pero, más que identificarlos y judicializarlos, vemos que en este caso en particular son personas incautas que quieren hacer un favor, lo que no es pertinente porque no tenían la capacidad, ni el conocimiento para repetir esa información. La denuncia nos dará las luces sobre qué hacer y cómo hacer”, agrega Zamorano.

Autoridades desmienten cadena en redes sobre posible desbordamiento... El funcionario hace además un llamado a los caleños para que se abstengan de compartir este tipo de cadenas y que antes de hacerlo verifiquen la fuente, pues, como ocurrió en este caso, se podrían generar falsas alarmas y ocasionar pánico entre la comunidad.

Asimismo, el Secretario de Gestión del Riesgo de Cali dice que se analizan las intenciones que habrían tenido los autores de estos mensajes. Una de ellas estaría relacionada con móviles económicos.

“Existe en el mercado un valor por los correos electrónicos y los WhatsApp. Cuando usted reenvía a sus amigos ese correo que no es fidedigno, un hacker está metido y está obteniendo esas raíces para usarla como elemento de publicidad o mercadeo.

