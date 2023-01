Alcaldía de Cali negó petición de declarar urgencia humanitaria por llegada masiva de venezolanos

La arquidiócesis de la ciudad realizó dicha solicitud con el objetivo de facilitar recursos para brindar ayudas a las personas provenientes del vecino país.

Un aproximado de 400 venezolanos llegan a diario a Cali y es por eso que la situación se agrava cada día más, sin embargo la petición de declarar la urgencia humanitaria no será aprobada de momento por la alcaldía.

Según la arquidiócesis, decretar el estado de emergencia humanitaria por la situación de estas personas permitirá conseguir recursos económicos para atender las necesidades de los migrantes.

Para atender la situación alimentaria y de salud, de esta manera poder acondicionar un centro de albergue temporal donde se pueda acompañar y atender a las distintas poblaciones dentro del grupo de venezolanos", señala monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo auxiliar de Cali.

Tras el cierre del albergue para venezolanos, decenas de ellos buscan cómo sobrevivir en las calles de Cali.

“Nosotros aquí sobrevivimos vendiendo caramelitos y la gente que nos ayuda, nos traen comida a veces y gracias a ellos hemos podido comer”, manifiesta Héctor Quintero, ciudadano venezolano.

Los sueños de muchos jóvenes se vieron estancados por la falta de recursos económicos.

“Yo soy futbolista del Portuguesa, de la liga de Venezuela, y no nos alcanzaba para la comida y me tuve que venir por esa razón. Cuando renuncié al fútbol fue porque mi abuela lleva 20 años luchando con cáncer pulmonar”, explica Deiwar Lara.

Por su parte la Alcaldía de Cali aseguró que por el momento no va a tomar ningún tipo de medida sin concretar con el Gobierno nacional.

"No consideramos viable hacer este tipo de declaraciones unilaterales como ciudad, entendiendo eso sí, que Cali no está en capacidad de seguir recibiendo y atendiendo el flujo de venezolanos que está llegando", afirma Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.

Según la arquidiócesis el albergue estará habilitado el próximo mes de septiembre, pero solo para 80 personas, entre ellas mujeres en embarazo, niños y personas en situación de discapacidad.