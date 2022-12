Alcaldía de Cali pide cancelar contrato de alumbrado público con Megaproyectos

El director jurídico de la Alcaldía de Cali, Carlos Humberto Sánchez, aseguró que Megaproyectos tiene contrato hasta el 2 de julio del 2015 para prestar el servicio, aunque la empresa asegura que la fecha de vencimiento es en el 2017, debido a un otrosí firmado en el 2007.

“Ese otrosí tenía una obligación condicionada que no fue cumplida por Megaproyectos en el sentido de realizar una obras de iluminación en el MÍO. No se hicieron durante el tiempo establecido y, por tanto, el contrato va hasta el 2 de julio”, explicó el funcionario.

Por su parte, el gerente de Megaproyectos, Germán Villegas, dijo que la empresa no ha incumplido con el contrato y, por lo tanto, presentará una demanda por la cancelación unilateral del mismo.

“Si no se han iluminado estaciones del MIO es porque no se han terminado las obras por parte de Metrocali”, dijo Villegas, al anotar que el valor de las obras estipuladas en el contrato era de 8800 millones de pesos y la cifra ya ascendió a 9700 millones.

Además, sostuvo que Emcali le debe a Megaproyectos 89 mil millones de pesos, dado que no lo ha pagado por sus servicios desde el año 2010.