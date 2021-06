Alcaldía de Cali y manifestantes logran acuerdo para un diálogo que permita levantar bloqueos

Después de un mes y tres días de paro nacional , en Cali se oficializó la instalación de una mesa de diálogo. La firma de este decreto se considera un paso en la búsqueda de una salida negociada para levantar los bloqueos en la capital del Valle del Cauca.

“Un camino difícil en medio de las polarizaciones, en medio de las tendencias de resolver los asuntos por la fuerza, iniciamos un camino de diálogo, de concertación y de trato pacífico de los conflictos”, afirmó Jesús González, secretario de Bienestar Social de Cali.

Por un lado, hay reconocimiento político y participativo de la Unión de Resistencias Cali y, por el otro, la intención de la Alcaldía de cubrir las necesidades expresadas por los que han estado al frente de esta manifestación.

“Puntos de concentración (convertidos) en espacios de deliberación, de diálogo social, para comenzar a construir un plan alternativo frente a situaciones difíciles que hemos vivido producto de hechos históricos, pero también de últimas coyunturas y especialmente para comenzar una nueva estrategia socioeconómica”, indicó González.

El padre Dagoberto Cárdenas, vicario de la Arquidiócesis de Cali, dijo que hubo, además, una ruta para la garantía de derechos humanos y verificación de personas capturadas en medio de las protestas.

“Ser reconocidos como interlocutores válidos delante de la gobernabilidad, de la institucionalidad. Lo segundo, poder generar un tratamiento de manifestación y no de acción vandálica o criminal. Y lo tercero, una creación de comisiones, una sobre esclarecimiento de la verdad de los hechos acontecidos desde el 28 de abril y otra que corresponde a generar espacios en los cuales se preserve el derecho a la no judicialización, a la no recriminación, no criminalización de la protesta”, dijo.

Los diálogos contarán con el acompañamiento no solo de la Iglesia católica y organizaciones internacionales como la ONU, sino la cooperación de la minga indígena.

En la medida en que se dé cumplimiento al decreto distrital, se restablecerá progresivamente la movilidad en los puntos de bloqueo de la capital del Valle del Cauca.