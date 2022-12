Alcaldía decreta emergencia educativa para garantizar cobertura en Cali

Foto: Prensa Alcaldía de Cali

La Administración Municipal informó que esta declaratoria de emergencia educativa tiene lugar luego que la Secretaría de Educación realizó distintas acciones para atender a 26.982 estudiantes de 65 colegios que se quedaron por fuera del programa de ampliación de cobertura debido a que no alcanzaron el percentil 20 en las pruebas Saber.

“Dimos opciones a través de las Instituciones Educativas Oficiales, contratamos colegios privados que cumplen con los índices de calidad y estamos dispuestos a que los colegios que estaban pendientes de esta decisión y que cumplen con calidad educativa puedan asumir otros niños”, dijo la secretaria de Educación, Luz Elena Azcárate.

De esta manera, el Decreto 411.0.20.0185 de marzo 31 de 2016 permitirá que once establecimientos educativos privados evaluados puedan ser contratados para prestar el servicio que cumpla con los índices de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

El proceso con estos colegios, que no se contrataron inicialmente por razones como la no presencia en el banco de oferentes y el incumplimiento de los tiempos para presentar los requisitos, tendrá el acompañamiento y autorización del ministerio.

“Estos colegios solo podrán atender a menores que no se encuentren matriculados en el sistema educativo oficial y que no estén asistiendo a los establecimientos educativos que venían siendo contratados y se encuentren por debajo del percentil mínimo de calidad educativa”, señaló la Alcaldía.

Finalmente, la Administración Municipal dijo que la emisión de este decreto contó con el acompañamiento de organismos de control, un equipo jurídico de la Alcaldía y el Ministerio de Educación Nacional.