Alcaldía no cede y, por ahora, clásico América vs. Cali deberá jugarse sin público en el Pascual

Pese a que el equipo escarlata presentó una propuesta de seguridad para el compromiso, la Administración Municipal señala que falta el componente de garantías.

Tras reunión este lunes entre la Comisión Local de Fútbol, la Alcaldía y directivas del América de Cali, se estableció que, por el momento, se mantiene la medida de prestar el estadio Pascual Guerrero, pero sin el ingreso de público. Es decir que clásico frente al Deportivo Cali, que se disputará este 8 de junio por semifinales de Liga Águila, solo podría disputarse en este escenario a puerta cerrada.



"América hizo una presentación del plan estratégico de seguridad para mitigar el riesgo y evitar que eventos como los que ya conocemos vuelvan a ocurrir en la ciudad. Ese plan tiene componentes muy positivos, que vemos con buenos ojos. Sin embargo, lo que le hemos pedido al club es que formalice esa propuesta a través de un documento que traiga todas las garantías, que es parte del requerimiento que nosotros hemos hecho como Administración para poder levantar la sanción", señaló Juan Pablo Paredes, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

El funcionario indicó que en cuanto el club escarlata presente el documento solicitado, se hará una revisión técnica a través de un comité de expertos, quienes emitirán un concepto al alcalde Maurice Armitage, el cual tomará la decisión final.

Ratifican que en el Pascual Guerrero no se jugará con público hasta... "El partido el jueves, por ahora, se juega sin público. En este momento, y para usar el término, la pelota está en el campo del América y ellos se han comprometido a agilizar lo más pronto posible el envío de esa propuesta, la cual vamos a recibir con toda la prisa posible, pero con responsabilidad, entendiendo que sobre el bien general no puede primar el bien particular, y sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos no hay ningún interés privado", agregó Paredes.

Por su parte, Tulio Gómez, presidente del club escarlata, señaló que a más tardar en la tarde del martes se enviará el documento solicitado por la Administración Municipal, pues asegura que ya se tienen adelantadas algunas gestiones para adquirir los lectores biométricos y otros equipos que se usarían para garantizar la seguridad en el estadio.

Asimismo, el directivo del América resaltó que, de mantenerse la sanción, tendrán que buscar otro escenario para llevar a cabo el encuentro. "Ya la Alcaldía nos dirá si podemos jugar a puerta abierta o tenemos que buscar otro estadio. Hemos pensado en Pereira y Bogotá. A puerta cerrada no podemos, porque ahí nos acabamos de quebrar, ya que venimos de la Lista Clinton, de la Ley 1116, de la B y en el partido pasado perdimos mil millones de pesos", sostuvo.



