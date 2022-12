Alejandra Gil, la caleña que con su asombrosa figura conquista a casi 2 millones de fans en redes

Trabaja como modelo para marcas americanas, tiene 27 años, 2 hijos y lleva más de 9 entrenando. Conózcala junto con los secretos de su éxito y para estar en forma.

“Simplemente lo resumo en amor por mí misma, en querer ser saludable para poder compartir muchos más años de vida con mi familia. Ya son más de 9 años entrenando, evitando el licor, evitando los trasnochos, el azúcar y no parar de entrenar”, asegura Alejandra Gil.

Sus rutinas están basadas en el ‘crossfit’. A diario, entrena para competir en esta técnica de entrenamiento físico y, dos días a la semana, los dedica al fortalecimiento de glúteos. La alimentación es clave para ese propósito.

“Mi alimentación está basada en unas mayores cargas de proteínas para ganar músculos, pero, al ser tan intenso el ‘crossfit’, la ganancia no se ve en volumen, sino en fuerza y definición”, comenta.

Consume jugos verdes y ensaladas para mantener limpio su organismo, además de carbohidratos en las mañanas que le brindan suficiente energía para entrenar. “Y un poco en la tarde para tener energía para mis hijos”, agrega.

Desde hace dos años y medio está en Instagram. Al principio, su perfil era privado, pero luego de un video que grabó para la plataforma de entretenimiento World Star Hip Hop y que estuvo a cargo del reconocido director José Javi Ferrer, quien ha trabajado con artistas como Nicky Jam y Daddy Yankee, empezó a volverse popular.

“Luego, las páginas de promociones de chicas en Instagram empezaron a compartir mis fotos y más rápido empecé a crecer, ha sido como una bolita de nieve y, como a Worldstar le encantó el primer video, contrataron 2 más conmigo, pero esta vez tocó ir a Cartagena y pues todo salió súper bien”, comenta.

Actualmente, cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, red social que ha sido clave para su trabajo y el sustento de su familia.

“Gracias a las redes sociales y el manejo con contactos con muchas empresas del extranjero, sobre todo de USA, trabajo con algunas marcas como modelo elite patrocinada. Así que se puede decir que vivo cómoda y tranquilamente gracias a mi Instagram”, dice Alejandra.

Asimismo, señala que “los contratos con empresas Americanas son bastante buenos y no tienen comparación ni a la mitad de las empresas colombianas”.

Pese a su éxito, esta enamorada del ‘crossfit’ no se considera un referente de la cultura ‘fitness’, “algo que sido distorsionado por culpa de las ayudas de esteroides y hormonas usadas por muchas personas para obtener resultados exteriores rápidos pero que van en contra de la salud de quien las usa”.

“Gracias a Dios, NUNCA las he usado y así quisiera, no podría porque, a pesar que mi segundo hijo ya tiene casi 22 meses, todavía sigue lactando”, sostiene Alejandra, quien también es madre de una niña de 6 años.

Afirma que, “si una persona quiere verdaderos cambios y resultados en su vida, debe darse una oportunidad en este deporte y dejar los miedos atrás y meter su mente y corazón en esto, sin importar el dolor, ir día a día y dar lo mejor de sí mismo”, además de mantener una alimentación saludable.

A Alejandra, nacida el 17 de marzo de 1.990, también le encanta ir a cenar los fines de semana, salir de compras con sus hijos e ir a cine.