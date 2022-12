Alerta ante presunto deterioro de edificio donde funciona Gobernación del Valle

Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Heiner Bejarano, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gobernación del Valle del Cauca, alertó sobre el deterioro en el que permanece el Palacio de San Francisco, donde funciona este ente. Baños y pisos en mal estado, paneles del techo de las oficinas a punto de caer, entre otras fallas, denunció el hombre.

"Tiene problemas serios de tuberías, los baños se congestionan, se atrancan. Los ascensores son muy viejos, remodelaron las cabinas como para hacerlos ver bonitos, pero la verdad es que el corazón de los ascensores sigue siendo el mismo. Estos tienen los mismos 30 años del edificio, a cada rato se quedan varados y ahí dos que ya no funcionan", señaló el líder sindical.

Bejarano añadió que la estructura, la cual es visitada a diario por cerca de 600 mil personas, no cuenta con las especificaciones de seguridad para resistir una emergencia. Esta situación que preocupa a los más de 3000 empleados que laboran en el lugar.

"El edificio no está apto, no cumple con la regulación para ser un edificio sismo resistente. Ya se hizo un estudio en la edificación y necesita un reforzamiento estructural, pero es bastante costoso y no ha habido una administración que empiece con el proyecto", manifestó el trabajador.

Los miembros del Sindicato ya hicieron un llamado a la gobernadora Dilian Francisca Toro, para que intervenga la estructura antes de que ocurra una tragedia.