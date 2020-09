Alerta en Cali por incremento de casos de COVID-19, pero algunos aún creen que “eso es una mentira”

Las cifras de contagio de coronavirus COVID-19 han aumentado en Cali, en las últimas tres semanas. Sin embargo, el promedio se mantiene en el Valle del Cauca y, recientemente, la Secretaría de Salud departamental anunció el cierre de algunas unidades de cuidados intensivos, pues bajó la ocupación.

Don Tito tiene 57 años de edad, cinco personas a su cargo y, por eso, debe salir a trabajar. Lo hace todos los días, desde las 6 de la mañana, en una esquina del norte de Cali, con todas las medidas de bioseguridad, pues no quiere contagiar a su familia.

“Me dedico a cuidar carros. Para el COVID, me cuido usando tapabocas, gel, alcohol, guantes. Hay que prevenir enfermedades”, asegura.

En Cali, el tapabocas ya hace parte del look personal. Hay quienes lo combinan, como un accesorio del vestuario, otros no tanto, pero lo importante es cuidarse. No obstante, muchos no hacen caso del autocuidado.

“Llevo ocho meses y eso es una mentira, el miedo baja las defensas y quedas expuesto a cualquier virus o enfermedad”, sostiene un ciudadano que fue sorprendido sin tapabocas.

Desde que se inició la reactivación económica, la capital del Valle del Cauca ha tenido un incremento en los contagios, según informó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

“Recibí una llamada del viceministro de Salud, donde hace llamado de alerta a Cali. Hemos venido incrementando el número de casos, ya lo había reportado la semana anterior. Hemos venido aumentando la velocidad de transmisión, el número efectivo de reproducción, veníamos en un 0.84 en agosto, luego a 0.94 y, hoy, alrededor de 1”, explicó.

En el departamento, las cifras de casos de coronavirus COVID-19 se han mantenido en una meseta, de acuerdo con la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

“Seguimos contabilizando alrededor de 500 casos diarios, unos días más, otros menos, pero el promedio no disminuye y seguimos con un 50 % de los fallecimientos que habíamos tenido en julio y agosto. Estamos en alrededor de 19 muertes diarias”, señaló la funcionaria.

Pese al aumento de casos en Cali, Lesmes señaló recientemente que la ocupación de unidades de cuidados intensivos ha disminuido y, por lo tanto, algunas se han cerrado debido al alto costo de mantenerlas abiertas.

Sin embargo, según anotó la funcionaria, estas UCI podrán ser habilitadas nuevamente en cualquier momento, en caso que sea necesario.

El más reciente boletín epidemiológico expedido por las autoridades muestra 712 nuevos contagios en el departamento, de ellos, 414 corresponden a Cali y un incremento notable en el municipio de Tuluá, que subió a 149 nuevos casos.