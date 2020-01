Alerta en el Valle del Cauca por muerte de una joven de 24 años que habría contraído dengue

Conforme a la Secretaría de Salud del departamento, en lo que va del año se han registrado 1.743 casos de dengue.

Alerta en el Valle del Cauca tras la muerte de una joven de 24 años que, al parecer, falleció de dengue. Según las autoridades, este sería el cuarto deceso en 2020 por este virus.

Lizbeth Andrea Téllez Montoya de 24 años murió el pasado 15 de enero en Cali. Según su madre, fue una muerte repentina, la cual se pudo evitar.

“El doctor la examina y me dice que no tiene nada en los pulmones. Después le pone el termómetro, asegura que no hay fiebre. Posteriormente le mandó a poner un medicamento y después nos mandaron a la casa”, relató Nancy Montoya, madre de la fallecida.

No obstante, la salud de la joven de 24 años empezó a decaer y en su traslado a un centro asistencial sufrió dos paros cardíacos, los que acabaron con su vida.

Para Nancy y su familia, la causa de la muerte de Lizbeth Andrea fue causada por un dengue hemorrágico.

“Cuando llegamos a la Clínica Valle del Lili los médicos tomaron muestras de sangra y ella tenía las plaquetas en el piso. Cuando ella falleció le empezó a salir sangre por boca, nariz y oídos. Igualmente, tenía las piernas moradas”, afirmó la progenitora.

Lizbeth Andrea sería una de las cuatro muertes registradas en el Valle del Cauca en lo que va del 2020 por dengue. Las autoridades de salud departamentales investigan las causas concretas de este deceso.

Precisamente, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, aseguró que en estas cuatro muertes hay elementos en común: “Ellos tienen síntomas de dengue grave, que causa fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado en encías, nariz y vagina”.

En ese orden de ideas, Lesmes aseguró que las medidas en el Valle del Cauca se extremaron para prevenir este tipo de muertes: “Hacemos bloqueos con fumigación para acabar con el zancudo que está contagiando el dengue grave”.

Según la Secretaría de Salud departamental, en lo que va corrido del 2020 se han registrado 1.743 casos de dengue, de los cuales, 18 son graves.