Alerta por “alquiler de niños” para pedir plata y vender productos en semáforos y calles

Autoridades están preocupadas por los casos de explotación infantil donde ahora los familiares de menores los están poniendo al servicio de redes de trabajo informal.

En época navideña y en el inicio de temporada escolar es cuando más se ven niños trabajando en las calles, el llamado de las autoridades es para que la comunidad no caiga y entienda que el dinero que se les da a los menores de edad en la calle es para quienes los explotan laboralmente.

La personería de Cali asegura que ha podido identificar que, ahora que inicia el calendario escolar, muchos niños son utilizados para pedir limosna.

“Hay niños que están en los diferentes semáforos pidiendo limosna, pidiendo dinero, pidiendo útiles escolares. Los ponen a trabajar allí, los ponen a que reciban ese dinero y ese dinero luego se los quitan”, señala Héctor Hugo Montoya, personero de Cali.

Al parecer, los familiares de los menores de edad estarían haciendo tratos con redes de trabajo informal.

“Existen familiares, personas que alquilan a los niños, es decir, que prestan los niños para que realicen esa actividad. Nosotros hacemos un requerimiento, activamos rutas y exigimos que contra esa gente recaiga todo el peso de la justicia”, sostiene el funcionario.

Algunos habitantes de Cali, como Maribel Sarmiento, aseguran que los alquilan para que otra persona los ponga a trabajar y esta se lleve el beneficio. “A ellos los maltratan, les pegan si no venden nada”, asegura.

Mientras el ICBF y la Personería adelantan las jornadas preventivas, le piden a la comunidad que no incentive la explotación infantil comprando productos o dando limosna a los niños en la calle.

Aunque en Cali hay una gran población venezolana, los casos conocidos por las autoridades no son con niños extranjeros, sino con aquellos que viven en la zona de ladera y oriente de la capital del Valle del Cauca.