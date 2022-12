Alerta por estafas con cheques a nombre de Gobernación del Valle del Cauca

Foto: Noticias Caracol

Tras conocer que personas inescrupulosas quisieron estafar a un comerciante con un cheque falso a nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, el ente territorial prendió las alarmas para alertar a la ciudadanía.

“El hecho ocurrió el sábado pasado cuando un distribuidor de productos alimenticios fue citado por desconocidos a las 10:00 de la mañana a las afueras de la Gobernación para que hiciera entrega de un camión lleno de productos, que, supuestamente, el departamento le había comprado", manifestó Victoria Eugenia Machado, secretaria de Hacienda de la Gobernación.

Machado agregó que el jefe de seguridad del departamento logró actuar de manera rápida, pues esta clase de estafas se ha presentado en otros periodos.

“El estafador fue capturado con un cheque de uno de los bancos de la ciudad a nombre del departamento del Valle del Cauca”, indicó.

Para la Gobernación es importante aclarar que el departamento no paga con cheques directos a sus proveedores y existe un trámite a través de los bancos que se debe surtir para completar todos los procesos contractuales establecidos por la ley.

“El departamento del Valle no hace compras con cheque y no recibe los fines de semana ya que su horario de trabajo es de lunes a viernes, todas nuestras transacciones son electrónicas y los procesos para adquisición de bienes y servicios los hacemos a través de los mecanismos establecidos por las normas legales, a través de proceso de contratación, a través de procesos de selección abreviada, licitaciones y eso tiene un trámite legal”, señaló la funcionaria.

Para ser proveedor del departamento se debe realizar una inscripción y pagar una estampilla que cuesta $25.000, así el oferente pasa a hacer parte del sistema para el cumplimiento de cualquier compra.

La persona que portaba el cheque por cerca de $6 millones fue sorprendida en flagrancia y ya fue judicializada. El departamento hizo la denuncia respectiva ante la Fiscalía y se encuentra en trámite legal.