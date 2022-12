Alerta por este peligroso juego que está circulando a través de WhatsApp y redes sociales

Las autoridades expresaron su preocupación ante reportes sobre varios casos que afectan a menores de edad.

La Gobernación del Valle del Cauca emitió una alerta sobre la aparición, en el departamento, de Ana y Mía, un peligroso juego que existe hace varios años en internet supuestamente para ayudar a bajar de peso, pero que realmente puede ocasionar trastornos alimenticios.

“En Cali se han presentado cinco casos donde nos vemos muy preocupados, porque, a través de las redes sociales, especialmente de la aplicación WhatsApp, los jóvenes, los niños, aplican a este ‘link’ y les han puesto diferentes retos”, afirmó César Valencia, coordinador de Juventudes del Valle del Cauca.

Ana y Mía son las palabras asociadas a este peligroso juego para disfrazar la anorexia (Ana) y la bulimia (Mía). Por lo tanto, los retos que imponen llegan hasta el extremo de dejar de comer, según las autoridades departamentales.

“Los invitan a hacerse daño integralmente en su cuerpo con pruebas. Por ejemplo, desayuna dos uvas, almuerza una manzana o acostarse solamente con una uva”, señaló Valencia.

Por tal motivo, el funcionario aseguró que la Gobernación está lanzando una voz de alarma y haciendo la denuncia pública para evitar que esta situación se propague en el Valle del Cauca, Incluso, padres de familia han intentado denunciar ante las autoridades, pero no han tenido éxito.

“Las personas han acudido a la Fiscalía General y han encontrado que no han podido tipificar una conducta punible a personas en particular, no han podido individualizar a las personas puesto que todo es a la sombra de las redes sociales”, explicó el Coordinador de Juventudes.

En ese sentido, hizo un llamado para que las instituciones públicas y, sobre todo, los padres de familia hagan “un primer filtro sobre qué están haciendo los jóvenes en las redes sociales” y, así, proceder como corresponde para evitar hechos que lamentar.

Esta alerta también se emite teniendo en cuenta que los administradores de las redes sociales donde circulan este tipo de juegos pueden encontrarse en otros países, lo que dificulta su ubicación.