Alexis Viera cuenta cómo sucedió el robo armado del que fue víctima su esposa en el sur de Cali

El uruguayo narró paso a paso la forma en como su esposa, Andrea Espel fue abordada por un delincuente a las afueras de la unidad residencial en donde viven.

Contó que la mujer salió a la portería de la unidad pues se iban a encontrar allí, él estaba en una bomba de gasolina cercana poniéndole aire a una de las llantas de su vehículo.

“Asaltaron a mi señora a mano armada en el momento en que estaba saliendo de la unidad, nos íbamos a encontrar allí, justo en la puerta. Yo venía de la bomba de gasolina pues fui a ponerle aire a una de las ruedas del carro. La bomba queda a la vuelta de mi casa, así que la llamé para que fuera saliendo de la unidad, íbamos a una reunión que teníamos”, explicó Alexis Viera.

En ese preciso momento, Andrea es abordada por un sujeto que portaba un arma de fuego y se movilizaba en una motocicleta.

“Ella va saliendo y viene una persona que se baja, le apunta con un arma, le pide el bolso, celular y una cadena que tenía. Inmediatamente, ella le respondió que se quedara tranquilo que iba a darle todo. Lo bueno fue que el delincuente estaba tranquilo”, continuó.

Agradeció que la situación no pasó a mayores como le ocurrió a él en el 2015, en ese entonces recibió dos disparos por parte de ladrones que le dejaron graves secuelas con las que aún lucha.

“Estamos viviendo una inseguridad bárbara, luego de un año y medio mi familia debe vivir lo mismo, en esa oportunidad me dispararon pero a mi señora también le apuntaron en la cabeza con un arma”, recordó Viera.

“La impotencia que te da no es que te roben, sino después, es la desesperación, la angustia que ella tenía, ella llorando, los niños llorando, es la parte psicológica que queda afectada con todo esto”, agregó Alexis.

Viera confía en que la seguridad mejore, que haya tranquilidad para los habitantes de Cali y de todo el país.

“Hay que seguir adelante, sigo creyendo en este país, sigo enamorado de este país y esto no va a cambiar mi situación, no me voy a ir como muchos me dicen que lo haga, porque si me voy es darle la de ganar a los delincuentes y a las personas malas. No me voy a ir porque estoy haciendo un trabajo social acá en Cali, ayudando a niños vulnerables, educarlos a través del fútbol. Lo que le falta a los delincuentes es educación por lo que tenemos que invertir en eso si queremos que la delincuencia disminuya”, concluyó el uruguayo.

Por el hecho, el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali fue hasta la casa del exfutbolista para apoyarlo y asegurarle que se harán cargo del caso, gestó que agradeció Viera.



Quiero agradecer al general que me llamo y vino hasta la casa para buscarle solución a todo esto... Mil gracias Hugo Casas🐙😀👍 https://t.co/hxhbJbGSrq — ALEXIS VIERA (@pulpoviera) April 8, 2017

Para lograr identificar al delincuente, las autoridades revisan las cámaras de seguridad del conjunto residencial y del sector. Según las primeras indagaciones, el sujeto responsable de este hurto ya había pasado unas tres veces a las afueras de la unidad, esperando a quien atacar.

El hurto a Andrea Espel fue denunciado por Alexis a través de sus redes sociales en horas de la tarde del pasado sábado 8 de abril.