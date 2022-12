Alexis Viera despertó tras estar en estado crítico por ataque durante robo en Cali

Alexis Viera sigue luchando por su vida, su esposa Andrea Fabiana Espel contó de forma emocionada que el arquero uruguayo despertó.

“Ya me preguntó todo, ya me dijo que como fue, ya sabe todo. Me dijo anda al banco cerra las tarjetas, cosas que ya están hechas”, indicó Espel.

Además, la esposa dijo que Viera le llamó la atención frente al desenlace que tuvo el lamentable hecho en el que resultó herido.

“Me dijo, nena por qué no entregaste el bolso. Le dije, yo no es que no quise sino que él no me dio tiempo, me pidio el bolso y me pegó en la cabeza. En eso llegó Alexis le grita y se asustó, se da vuelta y le pega el tiro”, agregó Espel.

También contó que fue gracias a su reacción que el delincuente no le quitó la vida al su esposo.

“Cuando yo veo que ya Alexis cayó dos veces mas yo le agarré la mano y se van los tiros para arriba”, agregó la mujer.

Frente a su estado de salud, el médico del Dépor Fútbol Club, equipo con el que juega Viera, afirmó que él irá saliendo de la sedación poco a poco.

“Ya está en la fase de ir saliendo de esa sedación, naturalmente se enfrenta a un dolor frente a todos sus traumatismos, pero es algo lógico que lo sienta”, dijo Harold Lozada, médico del Dépor Fútbol Club.

Autoridades continúan la investigación para dar con el paradero del hombre que le disparó al futbolista, ratifican la recompensa de 50 millones a quienes den información sobre su paradero.