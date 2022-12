Alexis Viera envió emotivo mensaje desde la clínica en Cali, agradece el apoyo

Después de cinco días de estar internado en la Fundación Valle del Lili, tras haber resultado herido por un atraco sucedido a las afueras de su casa, Alexis el ‘Pulpo’ Viera continúa entregando buenas noticias para sus seguidores y personas cercanas.

El arquero uruguayo del Dépor Fútbol Club grabó un emotivo pero alentador video en el que manifiesta sus agradecimientos a todas las personas que han estado pendientes y orando por su pronta recuperación.

“Hola a todos. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes que han confiado en mí, que han orado por mí. Esta situación no es fácil pero voy a salir adelante con el apoyo de todos ustedes. Los quiero mucho, no solamente acá en Colombia, me han llegado mensajes de todos lados”, manifestó Viera.

En el video se escucha como con la voz entre cortada y cargada de sentimientos el ‘Pulpo’ afirmó que va a salir adelante.

“Les quiero decir que estoy mejor y que voy a salir adelante con ustedes, sé que hay ‘Pulpo’ para rato. Un abrazo grande y que Dios me los bendiga”, concluyó.



FUERZA PULPO!!!Palabras de Alexis Viera desde la Clinica.Fuerza Alexis que de esta salis te estamos esperando en la cancha y con América!!DIOS TE BENDIGA.Posted by LA HINCHADA DEL AMERICA on Domingo, 30 de agosto de 2015 https://www.facebook.com/HINCHADADELAMERICA/videos/10152943831381017/

América y Dépor FC harán homenaje en el Pascual Guerrero

Ambos equipos estarán en el estadio Pascual Guerrero, que volverá a abrir sus puertas este domingo a partir de las 3:00 p.m., dicho partido será un mensaje de apoyo al arquero uruguayo.

El América de Cali y el Dépor Fútbol Club pidieron a los aficionados asistir con camisetas blancas como forma de protesta con lo sucedido al Viera.