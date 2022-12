Alexis Viera pide ayuda para gastos básicos de su hogar en Cali

Foto: Twitter @pulpoviera

El arquero del Dépor F. C. lleva más de una semana en la Clínica Valle del Lili, tras resultar gravemente herido en un intento de robo, en el sur de Cali. Ahora, el futbolista acude a la solidaridad de los caleños y ciudadanos en general para poder solventar los gastos básicos de su hogar, los que generalmente cubre gracias a su trabajo, el cual no podrá ejercer mientras continúa su proceso de recuperación.

"No es que no tenga para pagar el tratamiento, porque eso lo cubre la EPS, sino que se vienen unos gastos aledaños que lo tienen muy deprimido como jefe de hogar, como la luz, el agua, el teléfono, debe cambiar de domicilio. Además, va a necesitar una cama ortopédica y una silla", expresó Hárold Lozada, médico del club al que está vinculado el uruguayo.

El galeno señala que 'el Pulpo' Viera es consciente de que su recuperación es lenta y le preocupa el sostenimiento de su familia. Por este motivo, quienes deseen colaborar pueden hacerlo consignando sus aportes en la cuenta de ahorros No. 60523133058 de Bancolombia, a nombre de Andrea Fabiana Espel Ramos, esposa del jugador.