Aliste su bolsillo: tarifa de energía en Cali subirá 9.8% en lo que resta de año

Foto: Noticiascaracol.com

La temporada de calor en la región sigue dejando huella en el bolsillo de los caleños y, en esta ocasión, por un inminente incremento en la tarifa en el servicio de energía, el cual se verá reflejado en la factura del próximo mes. De acuerdo con Emcali, esto obedece al aumento en el valor de la bolsa de energía.

"En los meses de octubre, noviembre y diciembre, será un incremento gradual hasta que lleguemos al 9.8 % y ya en el 2016 será del 13 % aproximadamente. Lo que se incrementa en la factura, a partir de noviembre, es el complemento de energía, más no los otros que la componen", señaló el ingeniero Andrés Felipe Jaramillo, gerente de energía de las Empresas Municipales de Cali.

Jaramillo indicó que los estratos 1, 2 y 3 no tendrán mayores afectaciones. "Estos son estratos protegidos y no van a tener un incremento más allá del precio de la inflación, por lo que serán incrementos del 3.5 % ó 4 % aproximadamente", agregó.

El funcionario recordó que las tarifas son calculadas por una fórmula regulatoria del Ministerio de Minas y Energías, la cual es aplicada por Emcali y depende de cómo se comercialice la energía en el país.

"Un porcentaje de la energía se compra en contratos de largo plazo y otro porcentaje se compra en la bolsa de energía, la cual en 2014 tuvo un promedio anual de $200. Este año estábamos cerca de ese valor, pero en este último mes ha tenido valores de hasta $1900", aseguró Jaramillo.

El ingeniero añadió que existe un límite, una protección para los usuarios en el precio de bolsa, que Emcali debe pagar y se denomina precio de escasez. Este, según el funcionario, hoy en día está en $302, mayor al promedio, y, por esa razón, sube la tarifa de energía.

Con respecto a un posible racionamiento de energía en Cali, Andrés Felipe Jaramillo manifestó que por recomendación del Ministerio de Minas y Energía hasta el momento no se llevará a cabo.