Allegados a Leidy Asprilla no creen que sufrió accidente de tránsito y piden esclarecer su muerte

Personas cercanas a la futbolista, encontrada sin vida en carretera del Valle del Cauca, explican por qué consideran que no se trató de un siniestro vial.

Héctor Salazar fue quien halló en la vía que de El Cerrito conduce a Palmira el cuerpo de Leidy Asprilla, jugadora de Orsomarso. Él que dice haber sido víctima de la inseguridad en este corredor y tiene dudas de que la joven de 22 años haya muerto en un accidente de tránsito.

"Hace unos años me abordaron dos sujetos, me robaron la motocicleta, me a amarraron de pies y de manos, me tiraron al cañaduzal. Esa vía siempre ha sido sufrida, no he sido el único", afirma Salazar.

"Había sangre como el otro lado de la carretera, la moto no estaba dañada. No sé si era descomposición o quemaduras que tenía ella en el cuerpo, pero para ser un accidente le tenía que quedar al menos un raspón y no le quedó nada", expresa Valentina Murillo, amiga de la futbolista.

Sin embargo, autoridades sostienen que se trató de un siniestro vial. "Se confirma que la causa de muerte de la joven Leidy Johana Asprilla fue producto de un accidente de tránsito, corroborado con el dictamen de Medicina Legal, donde se observa que el cuerpo no presenta signos de violencia".

Una vez el cuerpo de la jugadora vallecaucana sea entregado a sus familiares en Palmira, será trasladado al municipio de El Cerrito, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres.

