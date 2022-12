Alza en impuesto predial tiene inconformes a contribuyentes en Cali

La Alcaldía Municipal anunció un incremento de entre un 2.8% a 5.4% en el avalúo catastral de predios urbanos y rurales de Cali para el 2017. Esto significa que el impuesto predial también aumentará, pero se ofrecerán descuentos a quienes paguen al día dentro de las fechas establecidas.

"Hasta el cierre del segundo trimestre del 2017 pueden hacer el ejercicio de pagar con el descuento. Es decir que, a partir del primer día hábil del segundo semestre, que sería julio, estaríamos con un ejercicio de interés moratorio", explicó Patricia Hernández, secretaria de Hacienda de la capital vallecaucana.

Publicidad

Esta alza tiene preocupados a los contribuyentes como Óscar Castaño, quien no justifica el incremento. "Yo pagaba $460.000 de impuesto, me subieron a $1’090.000, peleando con la Administración me bajaron a $960.000, o sea que me aumentaron más del ciento por ciento. Ahora más impuesto, me parece que es el acabose".

Según Gobierno local, el avalúo para el sector industrial y para los lotes va del 4 % a 4.9 %. Algunos ciudadanos temen que el dinero no les alcance para ponerse al día con esta y demás obligaciones.