¿Amante de la música electrónica? Prográmese, dos de sus máximos exponentes estarán en Cali

Dimitri Vega y Like Mike, considerados como los Dj’s número dos en el ranking mundial, deleitarán al público caleño en una nueva versión del Viva Fest 2018.

Uno de los eventos más esperados por los amantes de la escena electrónica, no solo en Cali, sino en toda Colombia, tendrá lugar el próximo 28 de abril en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

Las puertas del lugar se abrirán a partir de las 6:00 p.m. para que el público ingrese sin contratiempos y no se pierda detalle alguno de esta recarga de energía.



En un escenario en el que se contará con tecnología de punta y una puesta en escena conformada por luces, sonido, efectos especiales, tarimas y un gran show a cargo de los artistas, este promete ser un evento inolvidable para todos sus asistentes.

La nómina no puede ser mejor, pues Dimitri Vegas y Like Mike, el dúo belga compuesto por los hermanos Dimitri Thivaios (Dimitri Vegas) y Michael Thivaios (Like Mike), actualmente son reseñados como los número dos en la encuesta realizada en 2017 por la revista DJ MAG, repitiendo la posición por segundo año consecutivo.



Advertisement