Amaranta Hank visitó Cali y este video de algo que hizo en la ciudad, sin duda, sorprenderá a muchos

La actriz de cine para adultos confesó a Noticiascaracol.com lo que estuvo haciendo en la capital del Valle del Cauca y también lo que le encanta de ella.

La cucuteña Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank, llegó el pasado fin de semana a Cali, donde no solo estuvo realizando actividades relacionadas con su trabajo, sino que dedicó parte de su tiempo para hacer algo que le encanta: bailar salsa.

En la noche del pasado lunes 17 de septiembre, la actriz de cine para adultos visitó una popular discoteca llamada La Topa Tolondra y, allí, fue sorprendida por la cámara de un celular cuando bailaba salsa junto a uno de los profesores de baile del establecimiento.

“Llegue ahí y nos flechamos ‘bailísticamente’. Me gusta bailar en Cali porque no es como en el resto del país. En Medellín bailan pegadito, eso no me gusta, aquí saben bailar. El caleño baila arrebatado, no son pasos mecánicos, sino que te dejan llevar por el ritmo”, comentó Amaranta.

Su talento para bailar salsa quedó evidenciado en un video de 37 segundos al cual tuvo acceso Noticiascaracol.com y que hace parte de esta publicación.



Hank también confesó, en diálogo con este medio, otra de las razones por las cuales le fascina bailar en Cali, conocida también como la Capital Mundial de la Salsa.

“Algo que me gusta mucho de Cali es que cuando a uno lo sacan a bailar es de verdad. Termina la canción y cada uno coge por su lado. No es como otro lugar donde te sacan y empiezan a perseguirte, a hablarte, a pedirte el teléfono. Cuando vengo a bailar es a bailar, no a que me echen los perros”, afirmó.



Asimismo, Alejandra Omaña aseguró que, en Cali, también es “feliz comiendo chontaduro y aborrajado”, pues estos tradicionales y exquisitos manjares propios de esta región de Colombia le encantan.

Hank recordó que la primera vez que estuvo en La Topa, como la llaman principalmente los caleños, fue hace como cuatro años cuando el lugar “era chiquitico” y que le encanta la música vieja, por lo que se va a comprar un tornamesa para coleccionar LP y seguir la rumba en su casa.

“Los cucuteños nos adaptamos a todo, a todos los ritmos, somos buenos para bailar, aunque no parezca”, sostuvo la actriz de cine para adultos, quien además es periodista y escritora.



Foto: cortesía

La cucuteña llegó el viernes 14 de septiembre a la capital del Valle del Cauca y un día después hizo una presentación en un club nocturno ubicado en el norte de la ciudad.

“Vino como invitada especial para la celebración de nuestro aniversario número 37”, dijo Elizabeth Rodríguez, propietaria de Eventos Liz.

Amaranta Hank también confirmó que estuvo haciendo casting para un nuevo proyecto, pero reveló que los resultados no fueron los esperados. “Esta vez les fue mal a los caleños. Les tenía mucha fe, pero no nos dieron el nivel”, anotó.

Pese a no tener éxito en el casting, la popular cucuteña, quien actualmente se la pasa entre Medellín y Barcelona (España), se fue contenta este miércoles 19 de septiembre de la capital del Valle del Cauca, donde el chontaduro, el aborrajado y, por supuesto, la salsa le causan mucho placer.